Polizei zieht Betrunkenen auf der B300 aus dem Verkehr

Gessertshausen

Mit 1,4 Promille am Steuer unterwegs

Die Polizei zieht in der Nacht auf Montag einen Betrunkenen auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen aus dem Verkehr.
    Deutich zu viel Alkohol getrunken hatte ein Autofahrer, den die Polizei in der Nacht auf Montag aus dem Verkehr zog. Dem Bericht der Polizei zufolge, war der Mann mit seinem Auto auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen unterwegs. Dort fiel er einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise auf.

    Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, was die Ursache dafür war. Der Autofahrer hatte einem Alkoholtest zufolge 1,4 Promille. Auf seinen Führerschein muss er nun einige Monate verzichten. Zudem erwartet den betrunkenen Autofahrer eine Geldstrafe. (kinp)

