Polizei zieht betrunkenen Geisterfahrer auf der B2 aus dem Verkehr

Einen Geisterfahrer musste die Polizei in der Nacht auf Montag auf der B2 aus dem Verkehr ziehen. Wie die Beamten berichten, ging gegen 1.30 Uhr eine Mitteilung ein, dass auf der B2 bei Meitingen in Richtung Donauwörth ein Auto in die falsche Richtung fährt. Eine Streife der Polizei konnte den Geisterfahrer schnell ausfindig machen, doch der wollte zunächst offenbar nicht anhalten.

Geisterfahrer auf der B2 hatte 1,8 Promille

Erst nach etwa zwei Kilometern gelang es der Streife, die auf der Nordspur neben dem Geisterfahrer herfuhr, den Geisterfahrer zum Anhalten zu bewegen. Weitere Polizeiautos versperrten in der Zwischenzeit die Südspur in Richtung Augsburg. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Test ergab den Wert von 1,8 Promille. Der 56-Jährige musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. (kinp)