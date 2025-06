Polizei zieht zwei Fahrer aus dem Verkehr

In der Dinkelscherber Markstraße hat die Polizei am späten Mittwochnachmittag einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besaß. Noch dazu stand er laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Nun erwarten ihn diverse Anzeigen.

In Gessertshausen ist ein Anhänger zu schwer

Schon am Morgen um 8.48 Uhr war der Polizei ein Gefährt in Gessertshausen aufgefallen. Am Bahndamm stoppten sie einen Fahrer, an dessen Wagen ein Anhänger war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B96 ist. Diese berechtigt ihn zum Führen von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 4250 Kilogramm. Das Gespann hatte jedoch in der Kombination eine höhere Gesamtmasse, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)