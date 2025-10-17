Icon Menü
Polizei zieht in Meitingen betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr

Meitingen

Mitarbeiter informieren Polizei über betrunkenen Lkw-Fahrer

Beim Abladen von Ware bemerkten Mitarbeiter einer Meitinger Firma, dass der Lastwagenfahrer eine Alkoholfahne hatte und informierten die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    In Meitingen hat die Polizei bei einem Lastwagenfahrer einen Alkoholtest durchgeführt. Der Mann hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.
    In Meitingen hat die Polizei bei einem Lastwagenfahrer einen Alkoholtest durchgeführt. Der Mann hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer hat am Donnerstag Ware ausgeliefert. Beim Abladen bei einer Meitinger Firma fiel den Mitarbeitenden auf, dass der 47-Jährige eine Alkoholfahne hatte. Sie informierten die Polizei.

    Nach dem Test in Meitingen war der Mann seinen Führerschein erstmal los

    Die Beamten führten bei dem Mann einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. (AZ)

