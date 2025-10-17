Mitarbeiter informieren Polizei über betrunkenen Lkw-Fahrer

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer hat am Donnerstag Ware ausgeliefert. Beim Abladen bei einer Meitinger Firma fiel den Mitarbeitenden auf, dass der 47-Jährige eine Alkoholfahne hatte. Sie informierten die Polizei.

Nach dem Test in Meitingen war der Mann seinen Führerschein erstmal los

Die Beamten führten bei dem Mann einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. (AZ)