Polizei zieht Radfahrer mit aufgemotztem E-Bike aus dem Verkehr

Zu schnell unterwegs war ein 36-Jähriger mit seinem E-Bike in Neusäß, berichtet die Polizei. Das fiel eine Streife am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Hauptstraße auf. Dort soll der Mann mit etwa 40 Kilometern pro Stunde gefahren sein. Bei einer Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass er sein E-Bike aufgemotzt hatte. Diese müssen eigentlich auf 25 Stundenkilometer begrenzt sein. Fährt man schnell, setzt die elektronische Unterstützung normalerweise aus. Offenbar war das bei dem Fahrrad des Mannes in Neusäß anders. E-Bikes, die schneller fahren, brauchen ein Kennzeichen und Versicherungsschutz.

Das Fahrrad wurde deshalb sichergestellt. Der 36-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen der fehlenden Fahrerlaubnis. (kinp)