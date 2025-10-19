Polizei stoppt zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Von zwei Fällen von zu viel Alkohol am Steuer berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Freitagmittag kontrollierte eine Funkstreife einen 42-jährigen Autofahrer in Gessertshausen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, das bedeutet zwischen 0,5 und 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den 42-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Ähnlich ist das im zweiten Fall. Am späten Freitagabend wurde ein 52-jähriger Autofahrer in Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellten, wurde ein entsprechender Test durchgeführt mit einem ähnlichen Ergebnis. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine entsprechende Anzeige erstellt.

