Hubschrauber über Stadtbergen und Göggingen: Polizei suchte Person mit Waffe

Ein Passant hat in Stadtbergen im Augsburger Land einen Mann mit einer Handfeuerwaffe gesehen. Das gibt die Einsatzzentrale der Polizei Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion an. Der Passant meldete demnach die Beobachtung um 17.10 Uhr der Polizei, die daraufhin mit der Suche nach dem Mann mit Waffe begann. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.Der Zeuge sah laut Polizei die bewaffnete Person an der Kreuzung Am Leiterle und Holderstraße. Während des Einsatzes fand die Polizei weder weitere Zeugen, noch konnte sie den Mann mit Waffe ausfindig machen. Der Einsatz der Polizei wurde um 20 Uhr beendet. (AZ)