Ein Augsburger für 70.000 Lehrkräfte in ganz Deutschland

Stefan Düll, Schulleiter aus dem Kreis Augsburg, ist neuer Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Seine Amtszeit wird vom Mangel an Pädagogen gekennzeichnet sein.

Und es ist wieder ein Bayer geworden. Mindestens die nächsten drei Jahre wird der Deutsche Lehrerverband, die Dachorganisation der deutschlandweit aktiven Berufsverbände für Schulpädagogen, von einem Gymnasiallehrer aus Schwaben geführt. Stefan Düll (58) ist Schulleiter im Landkreis Augsburg, sein Vorgänger Heinz-Peter Meidinger kam aus Niederbayern.

Kein Problem, findet Düll. Er will die nächsten Wochen unter anderem damit verbringen, die Schulsysteme sämtlicher Bundesländer noch besser kennenzulernen. Düll sei einer, der im Bedarfsfall auch laut werden könne, heißt es aus Verbandskreisen. Auch dann, wenn es um ihn selbst geht. Vor zehn Jahren sollte er zum Schulleiter befördert werden, allerdings zunächst nicht an seinem Wunsch-Gymnasium. Er klagte und bekam Recht. Nun ist er nach Stationen in der Schulleitung am traditionsreichen Augsburger Gymnasium bei St. Anna und in Aichach seit 2014 Leiter des Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasiums. Dort ist er für rund 75 Stammlehrkräfte zuständig, im Verband vertritt er jetzt 70.000.

Jede Schule benötigt im Grunde 130 Prozent Lehrkräfte, sagt Schulleiter Düll

Doch das dürften für die nächsten Jahre immer noch zu wenige sein, fürchtet Düll. Zehn Jahre könnte der Lehrermangel noch dauern, schätzt er. Und er nennt noch eine Zahl: Damit langfristige Unterrichtsausfälle vermieden werden könnten, sollte die Versorgung mit Lehrkräften an einer Schule um die 130 Prozent liegen - statt der aktuellen meist 110 Prozent. Manch einer könnte das überzogen finden, die Erfahrung gebe ihm jedoch recht, ist er sicher.

Er sei es gewohnt, dass sich die Arbeit in die Nacht hinein und ins Wochenende ziehe, sein Smartphone hat einen extragroßen Bildschirm, damit keine Zeit ungenutzt vorübergeht und Arbeit von überall und jederzeit erledigt werden könne, erzählt er. Viel zu arbeiten, das liege ihm. Schon bislang ist er zusätzlich im Deutschen und im Bayerischen Philologenverband in den Vorständen aktiv und das solle auch so bleiben.

Düll wohnt seit seiner Kindheit im Augsburger Stadtteil Göggingen. Seine beiden Töchter sind schon erwachsen, die ältere studiert Lehramt für die Grundschule. Dass die beiden ihre eigene Schulzeit hinter sich haben, damit sei er als Vater „nicht unzufrieden“. Wer Kinder habe, mache auch deren Schulzeit mit - mit allen eventuellen Ungerechtigkeiten oder anderen Begleiterscheinungen.

