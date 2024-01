Landbote und Schwabmünchner Allgemeine unter neuer Leitung

Cordula Homann übernimmt die Leitung der Redaktionen Augsburg-Land und Schwabmünchen. Damit kehrt sie zurück zu ihren journalistischen Wurzeln.

Seit 26 Jahren bin ich mit Begeisterung für die Augsburger Allgemeine tätig. Und von allen verschiedenen Stationen zwischen Illertissen und Donauwörth ließ mich eine Redaktion nie los: die Lokalausgabe Augsburg-Land mit Sitz in Gersthofen. 1998 wurde ich dort freie Mitarbeiterin. Von 2012 bis 2014 war ich für den Landboten als Redakteurin tätig. Zehn Jahre später übernehme ich die Leitung von einer Lokalzeitung, die mich stets begleitet hat, da ich aus Meitingen komme. Zu dieser Aufgabe gesellt sich eine neue, spannende Herausforderung: die Leitung der Schwabmünchner Allgemeinen.

Der Lech im Augsburger Land: ein Urlaubsparadies

Zwar wohne ich, Jahrgang 1978, nicht mehr in Meitingen, sondern im angrenzenden Landkreis Dillingen. Doch während andere im Urlaub die Ferne suchen, zieht es mich im Sommer immer wieder an den Lech. Das ist mein Urlaubsparadies. Außerdem begleiten mich unterwegs die Erinnerungen an damals. Etwa an der A8: Wer in Adelsried hat einen großen Stein im Garten? Die Quader hatten wir damals versteigert, als die A8-Brücke abgerissen wurde. Ein großartiges Ereignis zugunsten der Kartei der Not. Auch, wie sich der Holzwinkel inzwischen verändert hat, oder wie das Dinkel-Festival von einer Premiere zu einer festen Einrichtung wurde, begeistert mich. Ein Thema, das auch bundespolitisch aktuell ist - das Krankenhaussterben - hat mich 2013 beschäftigt. Damals wurde die Zusamklinik geschlossen.

Und tatsächlich gibt es noch einen Rathauschef, der schon so lange im Amt ist, wie ich für die Zeitung arbeite: Anton Gleich in Bonstetten. Vielleicht treffe ich noch mehr Altbekannte; etwa jemanden, der mit mir jahrelang für den TSV Meitingen Basketball gespielt hat, der mich im Rettungswagen mit auf Recherche nahm oder mir mit viel Geduld das Spargelstechen beibrachte. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich immer wieder interessante, offene und anpackende Menschen kennengelernt. Sei es als Kollegen, als Interviewpartnerinnen oder Leserinnen.

Von Gersthofen über Dillingen und Augsburg zurück nach Gersthofen

Umso größer ist meine Freude darüber, dass ich nach acht Jahren als stellvertretende Redaktionsleiterin der Donau-Zeitung in Dillingen und einem Jahr in der Zentrale der Augsburger Allgemeinen in Lechhausen am Regiodesk nach Gersthofen zurückkehre. Doch nicht nur ich komme zurück an eine alte, liebgewonnene Wirkungsstätte mit einem sehr engagierten Team, sondern auch meine ständige Begleitung: der inzwischen zehn Jahre alte Redaktionshund Lika.

Ich freue mich riesig auf die neue berufliche Herausforderung. Beide Redaktionen wollen die Leserinnen und Leser weiterhin unabhängig und umfangreich, gründlich und glaubwürdig, vielleicht auch mal frech und fröhlich auf allen Kanälen über das Geschehen im Augsburger Land informieren.