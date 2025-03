Die Presley-Family bringt den Frühling in den Bürgersaal

Die Presley-Family bringt den Frühling nach Stadtbergen. Am Samstag, 22. März, stehen die 14 Musiker ab 20 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen auf der Bühne, um ihre „Spring Feeling Show“ zu präsentieren. Wieder heißt es Glitzer, Fun & Rock’n’Roll. Ein Kultsong nach dem anderen steht auf der Playlist der Glitzershow. Dabei kommt die Presley-Family nicht zum ersten Mal in den Bürgersaal.

Die Markenzeichen der Band sind ansteckende Bühnenausstrahlung und eine geballte Ladung Kulthits. Seit mehr als 25 Jahren bejubeln jährlich tausende Besucher ihre Shows. Frontmann Chris Martin, die Kopie sämtlicher Presleys und Sinatras dieser Welt, ist nicht zu bremsen, egal ob bei „Twist and shout“, „Burning Love“, „Just a Gigolo“ oder bei einen der vielen anderen unvergessenen Hits.

Den ganzen Abend über hat außerdem die „Bürgersaal-Spring-Bar“ geöffnet. Weitere Informationen sowie Karten für das Konzert am 22. März gibt es im Rathaus Stadtbergen (Telefon 0821/2438-135), an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)