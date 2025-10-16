Pro Gersthofen schickt eigene Kandidatin ins Rennen ums Bürgermeisteramt

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Gersthofen im kommenden Jahr eine Bürgermeisterin haben wird. Mit Julia Romankiewicz-Döll hat eine dritte Frau ihren Hut in den Ring geworfen. Die 56-jährige Gersthoferin geht bei den Wahlen im März für die Gruppierung Pro Gersthofen ins Rennen. Mit ihr bewerben sich die parteilose Susanne Olita, die von der CSU und von W.I.R. unterstützt wird, und Melanie Schappin von den Freien Wählern um das wichtige Amt im Rathaus. Der amtierende Bürgermeister Michael Wörle hat schon vor längere Zeit angekündigt, dass er nicht noch einmal kandidieren wolle.

Pro Gersthofen hat zwei Sitze im Stadtrat

Die Gruppierung Pro Gersthofen ist im Stadtrat mit zwei Sitzen vertreten, die Albert Kaps und Julia Romankiewicz-Döll inne haben. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 war Albert Kaps der Bürgermeisterkandidat für Pro Gersthofen gewesen. Kaps berichtet beim Gespräch mit unserer Redaktion von einer „klaren Entscheidung“ des Vorstands, auch dieses Mal eine Kandidatin aufzustellen. Pro Gersthofen sei „eine gute Alternative zu den etablierten Parteien“, sagt Kaps. Man sei froh, mit Julia Romankiewicz-Döll eine Frau in den Reihen zu haben, die sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung sattelfest sei. Kaps: „Sie kennt beide Seiten.“

Romankiewicz-Döll war von 2002 bis 2012 für die CSU im Stadtrat und wechselte im Juni 2012 zu der neuen Gruppierung Pro Gersthofen. Durch ihre 24-jährige Zeit als Stadträtin und in Ausschüssen habe sie Erfahrung in den kommunalpolitischen Themen. Kaps lobt die Entscheidungsfreudigkeit und Durchsetzungskraft seiner Kollegin. Er beschreibt die 56-Jährige als „teamfreudig und authentisch“. Sie könne gut mit Menschen umgehen.

Julia Romankiewicz-Döll lebt seit ihrem neunten Lebensjahr in Gersthofen und ist dort zur Schule gegangen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Seit 2011 arbeitet die 56-Jährige im Landratsamt Augsburg, derzeit in der Kultur- und Heimatpflege. „Ich kenne die Verwaltung und die zuständigen Personen im Rathaus Gersthofen“, sagt die Kandidatin. Sie habe sich lange überlegt, ob sie als Bürgermeisterkandidatin antreten wolle, traue sich diese Aufgabe aber zu. Durch ihre lange Zeit im Stadtrat kenne sie sich bei den Themen aus und sie komme mit den Kolleginnen und Kollegen dort gut aus. Julia Romankiewicz-Döll sagt, sie sehe sich in der Lage, im Stadtrat Mehrheiten „für pragmatische Lösungen“ zu finden.

Julia Romankiewicz-Döll will schnelle Lösungen für die Innenstadt

Ein zentrales Thema ist für sie die Zukunft der Innenstadt. Julia Romankiewicz-Döll betont, dass mehrere Themen in ein Paket gehören: das „Loch“ (“Neues Herz“), das City-Center, der Rathausplatz, der Stadtpark und der neue Wohnkomplex vor dem City-Center. Alle diese Projekte müssten „schnellstmöglich abgeschlossen werden“, findet die Politikerin. Es dürfe ihrer Meinung nach nicht passieren, dass der neu gewählte Stadtrat das „Neue Herz“, das in der Planung weit fortgeschritten ist, noch stoppen wird. Julia Romankiewicz-Döll: „Das will ich auf gar keinen Fall.“ Zu einer lebenswerten Innenstadt gehöre ein Verkehrs- und Radwegekonzept dazu. Nachverdichtung hat nach der Ansicht der Gersthoferin Vorrang vor der Bebauung auf der grünen Wiese vor. Das beantragte Wohngebäude vor dem City-Center ist ihrer Meinung nach kein Betonklotz, sondern habe viel Grün am Gebäude. In Gersthofen würden Wohnungen für junge Leute und Senioren fehlen, daher sei sie für den Bau der Häuser.

Julia Romankiewicz-Döll lebt mit ihrem Mann und ihrem 16-jährigen Sohn in Gersthofen. Viele Jahre lang war sie Übungsleiterin beim TSV. Die Nominierung der Kandidatin steht noch aus. Die Versammlung von Pro Gersthofen ist für den 11. November geplant.