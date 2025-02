Valentinstag: Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn

PRO: Überall kann man rote Rosen kaufen, Schokolade in Herzform ist in jedem Supermarkt im Angebot und im Internet gibt es „Special Deals“ zum Valentinstag. Menschen überladen diesen Tag mit Erwartungen an den Partner oder die Partnerin und an sich selbst. Alles muss irgendwie besonders sein. Es ist schön, wenn man von der Herzensperson überrascht wird und sich viele Gedanken macht, wie man dem anderen eine Freude macht, aber muss man sich deshalb stressen? Muss alles besonders sein, in einer Zeit, in der wir ohnehin ständig nach dem Optimum streben und uns unter Druck setzen? Da ist es doch deutlich angenehmer, mal den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Natürlich geht‘s beim Valentinstag um Liebe, Zuneigung und liebe Gesten, und das ist toll. Aber braucht es dafür einen festen Tag im Jahr? Und muss ich an genau diesem Tag etwas Besonderes unternehmen, weil es alle anderen auch machen? An allen anderen Tagen kann man all die schönen Dinge, die mit dem Valentinstag in Verbindung stehen auch machen, ohne ein kapitalistisches Konstrukt zu unterstützen, das ein nicht mehr zeitgemäßes Bild von Romantik fördert. Aus der Reihe tanzen und nicht mit zu machen, ist deutlich entspannter. Liebe Gesten können an anderen Tagen dafür umso schöner sein.

Der Valentinstag ist eines von zwei wichtigen Daten in einer Beziehung

CONTRA: Machen wir einen kleinen Test: Wie oft bereiten Sie ihrem Partner/ihrer Partnerin im Alltag eine kleine nette Überraschung? Organisieren ganz spontan einen Babysitter und gehen gemeinsam schön essen? Legen kleine Liebes-Botschaften in die Tasche des anderen? Oder halt die klassische Rose? Eben: sehr selten. Je nach Dauer der Beziehung, nach Wochenarbeitszeit und Anzahl der Kinder umso seltener. Denn die Lebenswirklichkeit sieht leider so aus: Was nicht im Terminkalender steht, findet kaum statt. In der Hektik des Alltags gehen die kleinen Glücksmomente, die Zweisamkeit und die Anerkennung des anderen schnell unter. Ist es da wirklich so schlimm, dass es zwei feste Termine im Jahr gibt, wo unzweifelhaft die Beziehungspflege auf dem Plan steht? Nämlich am Hochzeits-/Jahrestag und am Valentinstag.

Natürlich werden hier unweigerlich auch materielle Geschenke ausgetauscht - muss aber nicht sein! Nichts ist ja verheerender für die Beziehung als die Not-Blumen von der Tankstelle. Was zählt, ist die Geste. Und wenn man diesen Tag nicht künstlich mit Erwartungen überfrachtet, kann es eine kleine, wertvolle Auszeit vom Alltag sein.