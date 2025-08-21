Trauer um Reiner Schmidt: Professor hat die Uni Augsburg mit aufgebaut

Die Universität Augsburg sowie eine Reihe von Weggefährten, darunter der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, trauern um den emeritierten Rechtswissenschaftler Professor Reiner Schmidt. Der renommierte Jurist hat in Gessertshausen gewohnt.

Nach Angabe der Universität Augsburg stammte Reiner Schmidt aus Hof (Saale), wo er im November 1936 geboren wurde. Schmidt studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften an den Universitäten München, Hamburg und Würzburg. 1963 wurde er promoviert, zunächst arbeitete er als Anwalt in München. 1971 habilitierte er sich für die Fächer Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht in Würzburg. Ab 1972 - somit unmittelbar nach der Gründung der juristischen Fakultät der Universität Augsburg im Jahr 1971 - bis 2005 war Reiner Schmidt Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Umweltrecht an der Universität Augsburg. „Reiner Schmidt hatte die Gabe, besondere Gesprächssituationen zu schaffen und so Menschen zusammenzuführen“, schreibt die juristische Fakultät in einem Nachruf.

Sein empathisches Wesen bleibt in Erinnerung

Mit Reiner Schmidt verliere man „einen hochgeschätzten, prägenden akademischen Lehrer und einen feinen, liebenswerten Menschen. Reiner Schmidt wird uns fehlen, sein Wirken und sein Geist aber werden seinen Tod überdauern“, schreibt Professor Wolfgang Kahl von der Universität Heidelberg, der bei Schmidt habilitiert hat. Das hat er gemeinsam mit Andreas Voßkuhle, der von 2010 bis 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe war und heute einen Lehrstuhl in Freiburg hat.

Schmidts Interesse galt der Internationalisierung von Recht

Reiner Schmidt prägte die Entwicklung der Universität Augsburg maßgeblich und blieb ihr bis zu seiner Emeritierung treu, wobei er in seiner Laufbahn eine Reihe von Rufen anderer Hochschulen ausschlug. Ein Anliegen war Reiner Schmidt die Internationalisierung der Rechtswissenschaft und des Rechts. Kontakte unterhielt er unter anderem nach Italien und zur Universität Krakau in Polen. Ein Hauptinteresse des Verstorbenen gebührte dem Umweltschutz, „dessen Bedeutung als Herausforderung auch für die Rechtswissenschaft er frühzeitig vorausschauend erkannte und dem er zahlreiche grundlegende Publikationen widmete“, so Professor Kahl. Er spricht weiter von „einer überaus einnehmenden und eindrucksvollen Persönlichkeit mit Herzenswärme, Empathie und Zugewandtheit“.

Im Alter von 88 Jahren ist Reiner Schmidt verstorben, beigesetzt wurde er, auf eigenen Wunsch, in aller Stille in seiner Geburtsstadt. Um ihn trauern seine Ehefrau Maria Schmidt und seine drei Kinder mit ihren Familien. Am Mittwoch, 22. Oktober, um 10 Uhr wird in der Kirche St. Anna in Augsburg ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Dieser soll nach dem Wunsch der Familie allen Menschen, die dem Verstorbenen nahestanden, die Gelegenheit zum Abschied geben.