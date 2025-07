Musik, Hüpfburg, Party - Das ist beim Dinkel-Festival am Wochenende geboten

Die Wetterprognose könnte besser sein, doch davon lassen sich hart gesottene Musikfans nicht abschrecken. Für sie gibt es am Wochenende beim Dinkel-Festival viel zu entdecken. Auf dem Programm stehen insgesamt mehr als 40 Bands, Künstlerinnen und Künstler, die an vier Tagen auf vier Bühnen auftreten. Begonnen hat das große Festival im Westen des Landkreises am Donnerstag. Noch bis zum Sonntag wird im Garten hinter dem Rathaus in der Ortsmitte gefeiert.

Freitag, 25. Juli

MAGIC-Stage

18:30 – 19:15 Midnite Brew

19:45 – 20:30 Mayu/Fluss

21:00 – 22:30 The SurfBeats

JUZE-Stage

18:00 – 19:15 Valence & KASHEEEY

20:00 – 23:30 Out in the Sticks

HIP-Stage

19:00 – 20:00 ÆRBE

20:30 – 21:30 The Minority

22:00 – 23:30 The Rockin‘ Balls

Rathaus-Stadel

18:15 – 19:15 Reiner Rumpf

19:45 – 20:45 Raffi Platz

21:15 – 22:15 Ernie Freundlinger

Samstag, 26. Juli

MAGIC-Stage

18:30 – 19:15 Roommates

19:45 – 20:30 Atlantis Beach Motel

21:00 – 22:30 Crossfire

JUZE-Stage

18:00 – 20:00 DJ ADDX

20:00 – 23:00 Max Rank b2b Raphi (Tbkollektiv)

23:00 – 00:30 Assaggio

HIP-Stage

18:45 – 20:15 Groovin‘ Oaks

20:45 – 22:00 Blood Sugar Sex Magik

22:30 – 00:15 Paranoid

Rathaus-Stadel

ab 18:30 Next Friday

MAGIC-Stage

11:00 – 13:30 Kaiserberg Musikanten

14:00 – 14:45 Gottfried Süß

15:00 – 15:45 Detlef Winterberg

16:15 – 17:45 Trioldys

18:15 – 19:15 Phil I Gran

19:45 – 21:15 Roadshot

21:45 – 22:15 Nakoda (Orientalischer Tanz)

22:30 Feuerwerk

JUZE-Stage

14:00 – 16:00 DJ Michi

16:00 – 18:00 Daniel Fibrile

HIP-Stage

17:30 – 18:15 Jugendkapelle Dinkelscherben

18:30 – 21:30 Musikkapelle Dinkelscherben

Rathaus-Stadel

ab 18:30 Jam Session Thierhaupten