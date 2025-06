Ein Tennisprojekt für sämtliche Grundschüler

Die Tennisabteilung des TSV Zusmarshausen startet ein Projekt, das laut eigener Aussage in Bayern einmalig ist. Mit dem Tennis-Projekt 2025, unterstützt von der Gemeinde, will sie alle zwölf Klassen der örtlichen Grundschule in Schwung bringen. Während die Gemeinde als finanzieller Förderer auftritt, möchte der TSV auf dem Schulgelände alle Schülerinnen und Schüler mit Spiel, Spaß und Freude in Bewegung bringen. Dabei werden motorische Grundlagen gefördert und soziale Kompetenzen durch den Teamsport gestärkt.

Die Tennisabteilung hofft, mit der Grundschule dann, wenn die Zusamtal-Arena in Betrieb genommen wurde, in eine engere Kooperation zu treten. Denn die Tennisanlage ist direkt neben dem Pausenhof. Es gibt die Hoffnung, dass Tennis als Sport-Wahlfach in den ganzjährigen Schulunterricht integriert wird. Was mit der Zusamtal-Arena möglich wäre. Aktuell gibt es in Bayern schon „Tennis-Schulmeisterschaften“.

Bereits am Montag, 30 Juni, startet das Projekt auf der Tennisanlage des TSV. Der Verein stellt für mehrere Trainingstage mit allen Klassen den Platz und das notwendige Material zur Verfügung. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!