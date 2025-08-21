Icon Menü
Prozess: „Heute mache ich dich tot“ – Streit zwischen Geschäftsfreunden endet mit Hammer-Angriff

Landkreis Augsburg

„Heute mache ich dich tot“ – Streit zwischen Geschäftsfreunden endet mit Hammer-Angriff

Ein Mann aus dem Landkreis schlägt mehrfach mit einem Hammer auf einen Bekannten ein - und wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Wie der Richter das begründet.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Wegen einer Hammer-Attacke musste sich ein Mann aus dem westlichen Landkreis Augsburg vor Gericht verantworten.
    Eigentlich waren die beiden Freunde. Seit mehr als 15 Jahren kannten sich die beiden Marokkaner. Doch als es um Geld ging, war es mit der Freundschaft vorbei. „Ich mache dich tot“, soll einer der beiden gesagt haben, als der andere ihn im westlichen Landkreis Augsburg besuchte, um Geld abzuholen. Geld gab es an diesem Abend nicht. Stattdessen schlug der 49-Jährige mit einem Hammer mehrfach auf seinen Bekannten ein und verletzte ihn mit einem 30 Zentimeter großen Messer. Nun ist er verurteilt worden.

