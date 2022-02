Mutter und Tochter shoppen im Internet, zahlen aber nicht

Plus Immer wieder war eine Frau aus dem westlichen Landkreis Augsburg mit ihrer Tochter auf virtueller Shoppingtour. Bezahlen sollten dafür ihre Nachbarn. Das flog schnell auf.

"Schrei vor Glück" - mit diesem Slogan warb ein großes Onlineversandhaus. Doch Glück hatten die beiden Frauen aus dem westlichen Landkreis nicht. Und geschrien wurde - zumindest vor Gericht - auch nicht. Das Mutter-Tochter-Duo bestellte für Tausende Euro bei dem Versandhaus im Internet. Bezahlen wollten sie aber nicht. Der Schwindel flog auf, die beiden landeten vor Gericht.