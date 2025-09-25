Icon Menü
Prozess: Mann aus dem Raum Augsburg wegen angeblicher Schlägerei in Zulassungsstelle Gersthofen vor Gericht

Gersthofen

Gefälschte Papiere? Streit in der Zulassungsstelle landet vor Gericht

Eigentlich wollte ein Mann aus dem Landkreis nur Dokumente für seinen aufgemotzten BMW. Doch in der Behörde eskaliert die Situation. Nun kam es zum Prozess.
Von Philipp Kinne
    Wegen seines Verhaltens in der Zulassungsstelle in Gersthofen landete ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg vor Gericht.
    Wegen seines Verhaltens in der Zulassungsstelle in Gersthofen landete ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg vor Gericht. Foto: Marcus Merk (Archiv)

    Es sollte schnell gehen. Noch vor der Arbeit wollte ein Kfz-Mechatroniker neue Papiere für seinen aufgemotzten 3er-BMW besorgen. Eigentlich. Denn nach mehreren Stunden in der Zulassungsstelle in Gersthofen musste der 33-Jährige die Behörde ohne neue Papiere verlassen. Stattdessen brachte ihm sein Verhalten eine Anzeige ein, die letztlich zu einem Prozess wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung führte. Was war passiert?

