Wegen Radlnacht: Keine Straßenbahn von Stadtbergen in die Stadt

Wegen der Radlnacht kommt es im Augsburger Westen zwischen 20.15 Uhr bis Mitternacht zu erheblichen Behinderungen, Umleitungen und Linienabbrüchen im Nahverkehr der Stadtwerke Augsburg (swa). Ab 20.15 Uhr fährt die Straßenbahnlinie 6 nur noch zwischen Friedberg und Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und Stadtbergen ist kein Linienbetrieb möglich. Auch Ersatzverkehr mit Bussen sind wegen der umfangreichen Sperrungen nicht möglich.

Ebenfalls ab 20.15 Uhr fährt die Buslinie 32 zwischen Neusässer Straße und Königsplatz auf geänderter Route über Wertachbrücke, Klinkerberg, Volkhartstraße, Fuggerstraße zum Königsplatz und umgekehrt. Folgende Haltestellen können wegen der Sperrungen nicht angefahren werden: Giesekestraße, Markgrafenstraße, Kriegshaber Straße, Dayton Ring, Bgm.-Ackermann-Straße, Reinöhlstraße, Am alten Hessenbach, Hessenbachstraße, Luitpoldbrücke, Rosenaustraße und Hauptbahnhof.

Ab 21.30 Uhr verkehrt die Linie 35 nur zwischen Bergstraße und Oberhausen Bahnhof/Helmut Haller Platz sowie zwischen Pfersee und Ludwigshafener Straße. Der Abschnitt zwischen Oberhausen Bahnhof und Ludwigshafener Straße kann wegen der Sperrungen in diesem Zeitraum nicht bedient werden. (dav)