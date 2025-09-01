Rätselhafter Fischdiebstahl bei Altenmünster: „Das waren Leute, die sich mit Fischen auskennen“

Eigentlich hätten die Forellen bald auf seinem Grill landen sollen. „Ich verkaufe die nicht, die Fische sind nur für meine Familie“, erzählt der Eigentümer mehrerer kleiner Fischweiher im nördlichen Landkreis. Doch zumindest auf seinem Grill werden die Regenbogenforellen nicht landen. Aus einem seiner kleinen Weiher haben Unbekannte rund hundert der Tiere gestohlen, berichtet der Eigentümer. Die Polizei ermittelt. Wer steckt hinter dem ungewöhnlichen Diebstahl?

Dass Tiere die Fische gefressen haben, glaubt der Eigentümer nicht

Dass etwas an seinem Weiher nicht stimmt, ist dem 80-jährigen Eigentümer schnell aufgefallen. Drei Mal die Woche gehe er zu seinen Fischen, um sie zu füttern. „Die merken das schon, wenn ich komme“, erzählt der Mann, der seinen Namen nicht in diesem Artikel lesen möchte. Für gewöhnlich schwimmen die Forellen dann an die Oberfläche. Am vergangenen Samstag, gegen 14.30 Uhr, war das anders. „Da waren vielleicht noch zwanzig Fische“, sagt der Eigentümer. Dabei waren es wenige Tage zuvor noch weit über hundert Regenbogenforellen in seinem Weiher. Dass Fischreiher oder andere Tiere die Forellen gefressen haben, glaubt der Eigentümer nicht. Das hat mehrere Gründe.

„Rund um den Weiher herum war das Gras platt getreten“, erzählt der 80-Jährige. Und direkt am Gewässer sei eine größere Menge Schlamm zu finden gewesen. Für den Eigentümer ist die Sache klar: „Das waren Leute, die sich mit Fischen auskennen.“ Er gehe davon aus, dass sie mit einem großen Netz systematisch durch das Wasser gewatet sind, um möglichst viele der etwa 300 Gramm schweren Forellen einzufangen. Vermutlich hätten sie die Fische dann in Wassertanks geladen. „Wer weiß, was sie damit vorhaben“, sagt der Eigentümer. Er berichtet, dass es schon im Frühjahr zu einem ähnlichen Vorfall kam.

Im April verschwanden schon einmal Forellen aus dem Weiher

Im April verschwanden schon einmal rund 80 Forellen aus einem seiner Weiher. Damals waren sie noch kleiner; zu klein um sie zu essen. Damals sei er nicht zur Polizei gegangen, doch die Vermutung liege nahe, dass es dieselben Fischdiebe waren, erzählt der Eigentümer. Diesmal zeigte der 80-Jährige seinen Verlust an. Seither ermittelt die Polizei aus Zusmarshausen.

Auch dort hält man den Diebstahl für ungewöhnlich. „Ab und an gibt es solche Fälle, häufig kommt das aber nicht vor“, berichtet Achim Winterstein von der Zusmarshauser Polizei. Auch Carsten Lange von der Rothtal-Forellenzucht hält den Diebstahl für eine Ausnahme. Was die Diebe nun wohl mit den Fischen vorhaben? „Wer weiß, der Kilopreis liegt aktuell bei etwa zehn Euro“, sagt Lange. Die Polizei schätzt den Schaden an einem Maschendrahtzaun am Weiher sowie den Beuteschaden jeweils auf einen dreistelligen Betrag. Hinweise zum Fischdiebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.