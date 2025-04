Wo versteckt sich das Häschen?

Im ersten Teil des Osterrätsels führt der kleine Hase nach Thierhaupten. Aber wo genau hat er sich versteckt?

A: Im Kloster

B: Im Schulgarten

C: Am Klostermühlenmuseum

Insgesamt schaut sich der kleine Hase fünf Orte im südlichen Landkreis Augsburg an. Wer mitmachen und gewinnen möchte, muss die fünf Orte samt richtigem Buchstaben nennen. Achtung: Sie müssen den Osterhasen nicht vor Ort suchen. Es reicht, wenn Sie der Redaktion anhand der Bilder schreiben, wo er sich befindet.

Mitmachen und gewinnen

So können Sie gewinnen: Unsere Osterhasen verstecken sich vorab im Landkreis Augsburg und unsere Leserinnen und Leser dürfen sie suchen. Dazu gibt es ab jetzt jeden Tag drei Bilder. Die fünf Orte und den genannten Buchstaben, an denen sich die Hasen auf den Bildern verstecken, bitte in einer E-Mail mit Ihrer Adresse und Telefonnummer (für Rückfragen) an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de schicken. Einsendeschluss ist der 22. April. Die Gewinner werden nach der Verlosung unter allen richtigen Einsendern benachrichtigt. Viel Glück beim Rätseln!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/Datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.