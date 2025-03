Fasten im Dönerladen: Ist das schwer durchzuhalten?

Wenn die Sonne untergegangen ist und Menschen muslimischen Glaubens im Ramadan ihr Fasten brechen, und nach Stunden endlich wieder etwas essen können, muss Yildiz Pamukcu manchmal noch warten. „Wir essen erst richtig, wenn keine Kunden mehr kommen und wir den Laden schließen können.“ Die Frau betreibt das Restaurant Efes Döner Kebab in Gersthofen gemeinsam mit ihren Kollegen und ist im Ramadan, wenn sie tagsüber fastet, ständig von Essen umgeben und hat den Geruch von Tsatsiki, Gewürzen und Dönerfleisch in der Nase. Wie schwer ist es, in so einer Umgebung zu fasten?

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ramadan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

fasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis