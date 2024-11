Dinkelscherben/Gersthofen Tankstelle und Wettbüro ausgeraubt: Mitarbeiterin berichtet von der Tat

„Das ist ein Überfall“, soll der Täter in einer Tankstelle in Dinkelscherben gesagt haben. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Raub in Gersthofen. Was bislang bekannt ist.