Erfolgreiche Walddetektive: Realschule gewinnt bundesweiten Preis

In einer Zeit, in der der Klimawandel immer drängender wird, werden Wälder für das Gleichgewicht unseres Planeten noch wichtiger. Sie sind Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und spielen eine entscheidende Rolle für das ökologische Wohl aller Lebewesen. Dieser Erkenntnis folgend initiierte die Deutsche Umweltstiftung gemeinsam mit der KfW-Stiftung ein jährliches Projekt, das Schulkindern die Welt des Waldes näherbringen soll – und sie zu echten Walddetektiven macht. Ein Höhepunkt dieses Projekts war ein bundesweiter Wettbewerb, bei dem die Schülerinnen und Schüler ein Poster zum Thema Wald gestalten konnten. Auch die Realschule Zusmarshausen nahm teil - und das sehr erfolgreich.

Es ergab sich eine ideale Möglichkeit für einen fächerübergreifenden Ansatz: In Biologie, Geschichte, Kunst und IT arbeiteten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d gemeinsam an vielfältigen Aspekten des Waldes. Sie erstellten Skizzen, zeichneten Tiere und Pflanzen, entwickelten QR-Codes und gestalteten aktiv ihr eigenes Plakat. Dabei konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und alle Inhalte bildlich in einem Gemeinschaftsprojekt umsetzen.

Das Ergebnis beeindruckte auf ganzer Linie: Das Plakat war nicht nur informativ und künstlerisch ansprechend, sondern spiegelte auch das Engagement und die Begeisterung der jungen Walddetektive wider. Die Freude war groß, als klar war, dass die Klasse 6d aus Zusmarshausen aus über 500 Einsendungen als bundesweiter Sieger hervorging. Als Belohnung wurden die frisch gekürten Walddetektive nach Frankfurt eingeladen, um ihre Preise bei der feierlichen Siegerehrung entgegenzunehmen. Dort erhielten sie eine Einladung in den Frankfurter Zoo sowie eine Siegesprämie als Anerkennung für ihren Einsatz. (AZ)