Deshalb ist die Kinderkrippe Thomas Morus in Neusäß seit Jahren geschlossen

Seit vier Jahren ist die Kinderkrippe Thomas Morus in Neusäß bereits geschlossen, nachdem im September 2021 Teile von der Decke herunter gebrochen waren. Die Krippe befindet sich aktuell im Ausweichquartier im Pfarrheim. Und auch zum neuen Kindergartenjahr konnten die Räume nicht wieder genutzt werden. Die Gründe erläutert der Träger, die Stiftung Kita-Zentrum St. Simpert.

Wie der Träger auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich bei dem Schadensfall um eine langwierige Geschichte. Denn die Ermittlung des Schadensumfangs dauert an und ist inzwischen Thema eines Rechtsstreits zwischen dem Kita-Betreiber und der Versicherung des Architekten. Unstrittig ist, dass am Wochenende des 4./5. Septembers 2021 in den Krippen-Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung St. Thomas Morus aufgrund eines Wasserschadens in zwei Räumen Teile der Deckenverkleidung herabfielen. Als dies am darauffolgenden Montag festgestellt wurde, wurde der Kita-Betrieb im betroffenen Bereich umgehend eingestellt und vorsorglich auch ein weiterer Krippen-Raum geschlossen, schildert das Kita-Zentrum die Umstände. Aufgrund des nicht abschätzbaren Sicherheitsrisikos, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt Neusäß eine Sperrung des Gebäudeteils. Der Trägervertreter der zuständigen Kirchenstiftung St. Thomas Morus, das Kita-Zentrum St. Simpert mit Sitz in Augsburg, tätigte eine Meldung an das Landratsamt. „Nach Identifikation der Schadensursache am Gebäude konnte keine Einigung mit dem Architekten und dessen Versicherung erreicht werden, sodass ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ausweichquartier ist das Pfarrheim

Zum Zeitpunkt des Vorfalls umfasste die Einrichtung zwei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen sowie eine Hortgruppe. Die beiden Krippengruppen zogen noch im September 2021 in die Räumlichkeiten des Horts der Kindertageseinrichtung um. Ende 2021 zog die Hortgruppe vorübergehend in die Grund- und Mittelschule am Eichenwald um, parallel wurden feste Ausweichquartiere vorbereitet. Seit September 2022 nutzt die Gruppe das Pfarrheim der Kirchenstiftung St. Thomas Morus als längerfristiges Ausweichquartier.

Wegen eines Wasserschadens in der Kita Thomas Morus in Neusäß schwelt ein Rechtsstreit mit einer Versicherung. Foto: Marcus Merk

Aufgrund des Platzmangels im Gebäude verkleinerte sich die Kindertageseinrichtung im September 2023 um eine Krippengruppe. Durch den Stopp von Neuaufnahmen konnte die Reduzierung der Krippen-Betreuungsplätze schleichend erfolgen. Aktuell werden insgesamt sechs Krippen-, 40 Kindergarten- und 58 Hort-Kinder in einer Krippen-, zwei Kindergarten und zwei Hortgruppen betreut. Eine Hortgruppe befindet sich weiter im Pfarrsaal, die zweite in den Räumlichkeiten der Eichenwaldschule. Zusätzlich betreibt die Kindertageseinrichtung die Offene Ganztagsschule am Standort Eichenwaldschule.

Es gibt einen Vorschlag zur Gesamtsanierung

Laut der Stiftung prüfen nun diverse Gutachten den betroffenen Gebäudeteil. Die Erstellung eines Gutachtens zur Gesamtbetrachtung des Schadensumfangs ist aktuell in Arbeit, die Zukunft des Gebäudeteils noch ungewiss. Das Kita-Zentrum St. Simpert hat einen Vorschlag zur Gesamtsanierung vorgelegt. Aufgrund des laufenden Rechtsstreits möchte der Träger zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben dazu machen.