Das Fleisch der Lechtal-Lämmer kommt als Osterbraten auf den Tisch

Plus Bei der Wanderschäferei Hartl kommen jährlich mehrere hundert Lechtal-Lämmer auf die Welt. Lammfleisch ist in der Osterzeit bei den Kunden sehr gefragt.

Rund um die Osterzeit hat Lammfleisch Hochkonjunktur. Christian Hartl, Chef der Wanderschäferei Hartl und Wanderschäfer in der dritten Generation, hat deswegen bereits eine Woche vor Ostern seine Lechtal-Lämmer nach Mühlhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) gebracht. Dort werden sie geschlachtet und so verarbeitet, wie das die Kunden wünschen.