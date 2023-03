Region Augsburg

Scheitert das 49-Euro-Ticket in der Region Augsburg?

Das 49-Euro-Ticket soll den Nahverkehr in der Region günstiger machen. Doch knapp drei Wochen vor Verkaufsstart gibt es Zweifel an der Finanzierung.

Von Christoph Frey

Tausende Fahrgäste von Bahn, Bus und Tram in und um Augsburg bauen darauf: In knapp drei Wochen soll der Verkauf des bundesweit gültigen 49-Euro-Tickets beginnen. Auch bei Stadtwerke Augsburg und Verkehrsverbund AVV laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Doch nun äußert ausgerechnet der AVV-Aufsichtsratsvorsitzende massive Bedenken, ob die Einführung des Nahverkehrstickets im Raum Augsburg rechtzeitig glückt. "Wir werden zum 1. Mai alles verkaufen, nur kein 49-Euro-Ticket", glaubt der Augsburger Landrat Martin Sailer ( CSU). Was ist da los?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

