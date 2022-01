Region Augsburg

vor 26 Min.

Neun Bürgermeister fordern ein Tempolimit von 130 auf der A8

Plus In Zusmarshausen unterschreiben Bürgermeister für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8 von Adelzhausen bis Günzburg. Sie wollen auch ein Überholverbot für Lkw.

Von Matthias Schalla

Mehr Tempo in Sachen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8 zwischen Adelzhausen und Günzburg fordern neun Bürgermeister der Anrainergemeinden. Am Dienstag unterzeichneten sie in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) eine Resolution für ein generelles Tempolimit auf 130 Stundenkilometer und ein Überholverbot an Steigungen. "Dies ist die einfachste und schnellste Lösung, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren und einen besseren Lärmschutz zu erreichen", sagte Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, der die Resolution auf den Weg gebracht hat. Doch es gibt auch Kritik an dieser Forderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen