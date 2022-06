Plant die Region ein neues Gymnasium in Stadtbergen?

Plus In rund zehn Jahren könnten rund um Augsburg 1400 Kinder mehr aufs Gymnasium gehen als heute. Es gab bereits Gespräche über eine gemeinsame Lösung.

Augsburg braucht ein weiteres Gymnasium, das zeigen Hochrechnungen der Schüler- und Schülerinnenzahlen für die Jahre bis 2035. Könnte solch ein weiteres Gymnasium bei einem entsprechenden Kostenausgleich auch im Landkreis Augsburg entstehen? Gespräche in diese Richtung hat es gegeben, als Standort im Gespräch war Informationen unserer Redaktion nach Stadtbergen, direkt am westlichen Stadtrand von Augsburg. Doch nach ein paar Wochen Funkstille sagt Landrat Martin Sailer jetzt: "Da führt kein Weg hin." Und er nennt Gründe. Doch es gibt auch gewichtige Argumente für diesen Standort.