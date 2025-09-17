Schönes und Leckeres aus dem ganzen Landkreis im Gymnasium in Diedorf finden

Der Regionalmarkt "Leckeres & Schönes" findet in diesem Jahr am Sonntag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr, im und um das

Schmuttertal-Gymnasium statt. Auf Einladung des Marktes Diedorf organisieren die Vereine Regionalentwicklung Augsburg Land West (Real West) und Naturpark Augsburg – Westliche Wälder auch dieses Jahr wieder einen Markt, der die Vielfalt heimischer Produkte zeigt und zuletzt auf dem Gelände von Kloster Holzen im Jahr 2024 über 6.000 Besucher anzog.



Mehr als 45 Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen ermöglichen dabei, regionale Spezialitäten zu entdecken. Die Auswahl reicht von handgemachtem Käse, Honig und Marmeladen bis hin zu frischen Fleischwaren, regionalen Bieren und Spirituosen. Auch das Handwerk aus regionalen Rohstoffen kommt nicht zu kurz, mit Produkten wie Holzkunst, Alpaka-Wollartikeln und Naturkosmetik.

Der Regionalmarkt ist mehr als ein kulinarisches Ereignis

Der Markt ist mehr als ein kulinarisches Ereignis; er stärkt die lokale Wirtschaft und fördert nachhaltigen Konsum, sind die Organisatoren überzeugt. Mit dabei ist auch die BRK-eBike-Staffel, ein durch das europäische Leader-Programm gefördertes Projekt von Real West. Die ehrenamtlichen Sanitäter stellen ihr Projekt vor, das mit mobilen Einsatzfahrrädern schnelle und umweltfreundliche Hilfe zum Beispiel auf Veranstaltungen ermöglicht.

Parken direkt am Schmuttertal-Gymnasium ist an diesem Tag nicht möglich

Zahlreiche örtliche Vereine und Institutionen sorgen mit Informations- und Mitmachangeboten für ein vielseitiges Programm für die ganze Familie. Die offizielle Eröffnung findet um 11 Uhr mit Grußworten von Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Peter Högg und Hubert Kraus (Real West) statt. Der Eintritt zum Regionalmarkt ist an diesem Tag frei. Parkplätze sind im Ort ausgeschildert, die direkte Zufahrt zum Gymnasium ist am Markttag nicht möglich. Weitere Informationen unter www.realwest.de/aktuelles/regionalmarkt. (AZ)