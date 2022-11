Heimatcheck: So lebt es sich in Ustersbach und Kutzenhausen

Die beiden Gemeinden punkten mit ihrer Lebensqualität. Doch es gibt auch Kritik. Viele wünschen sich eine bessere Gesundheitsversorgung und Einkaufsmöglichkeiten.

In einem gleichen sich die beiden Gemeinden Kutzenhausen und Ustersbach am Rande der Stauden: Beim Heimatcheck, der großen Umfrage der Augsburger Allgemeinen zur Lebenssituation in den Gemeinden des Landkreises Augsburg, punkten sie bei den Befragten vor allem mit Sauberkeit, Sicherheit und einem guten Vereinsleben. In allen drei Kategorien kommen beide bei der Bewertung von 1 (schlechtestes Ergebnis) bis 10 (bestes Ergebnis) auf überdurchschnittliche Werte. Dass dort einfach die Lebensqualität stimmt, finden für Ustersbach 5,4 Prozent der Befragten und in Kutzenhausen 7,8 Prozent. Dennoch gibt es in beiden Gemeinden einiges zu verbessern.

Denn am Ende belegt Kutzenhausen mit einer Gesamtbewertung von 4,9 nur den 41. Rang im Vergleich der 46 Gemeinden im Landkreis Augsburg, Ustersbach mit 4,5 den vorletzten Platz. Zum Vergleich: Insgesamt wird das Leben im Landkreis Augsburg im Heimatcheck mit einer 5,9 bewertet. Das ist die Kritik im Einzelnen: In Kutzenhausen sollte es mehr Angebote für Senioren (Bewertung: 4,8) als auch für Kinder und Jugendliche (Bewertung: 4,1) geben, sagen die insgesamt 43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ort, von denen ein Großteil verheiratet und zwischen 46 und 64 Jahre alt ist.

In Kutzenhausen fehlen Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten

Es sind vor allem zwei Themen, in denen es ihrer Meinung nach in Kutzenhausen Verbesserungsbedarf gibt. So kommt die Gastronomie lediglich auf einen Wert von 1,7 und der Einzelhandel auf 1,6. Kaum verwunderlich: Gastronomie gibt es dort praktisch im Moment nicht, weder im Hauptort noch den Ortsteilen.

Ähnlich sieht es beim Einzelhandel aus. Der Vorschlag deshalb einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers: Die Lebensmittelläden aus der Umgebung könnten einen Lieferservice anbieten oder es sollten wenigstens Hofläden eröffnen. Ein weiterer Teilnehmer sagt: "Ich muss mir ein Auto leisten, um zum Einkaufen oder zum Arzt zu fahren."

In Ustersbach liegt die Brauerei mitten im Ort. Das Bräustüble dort bereichert das gastronomische Angebot. Foto: Marcus Merk

Entsprechend wird auch das Angebot der Gesundheitsversorgung mit 2,4 als unterdurchschnittlich bewertet. "Auch in der Umgebung ist die Versorgung mit Fachärzten sehr schlecht!“, so eine weitere Stimme.

Das gilt noch stärker für Ustersbach, dort belegt die Kategorie Gesundheitsversorgung mit 1,7 den letzten Platz. Auch der Einzelhandel erreicht nur eine Bewertung von 2,5, obwohl es in Ustersbach unter anderem noch einen Bäcker, einen Bioladen und mehrere Hofläden gibt. Aber, so eine Stimme aus der Befragung: "Ein Supermarkt wäre wünschenswert."

Am Ende ist es in Ustersbach "traumhaft"

Die Befragten erwarten zudem auch in Ustersbach mehr Angebote für Kinder und Jugendliche (4,5) sowie für Senioren (3,9). "Mehr Interesse an Kindern, Jugendlichen und Senioren wäre sehr wünschenswert!“, so eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer. Eine andere Stimme spricht sich für eine Seniorentagesstätte aus.

In einem jedoch unterscheidet sich das Ergebnis für Ustersbach, wo 42 Personen vor allem im Alter von 32 bis 64 Jahren teilgenommen haben, von Kutzenhausen: Die Ustersbacher schätzen ihre Gastronomie und bewerten sie mit einer 5,6. Aber einen Brauereigasthof und ein eigenes Hotel hat eben auch nicht jede Gemeinde mit gut 1100 Einwohnern.

Dafür wünschen sich die Ustersbacher etwas anderes, nämlich "eine Bahn-/Zughaltestelle in Mödishofen". Die gab es schon einmal. 600 Unterzeichner haben in diesem Sommer eine entsprechende Petition im zuständigen Ausschuss des Landtags in München eingereicht.

Dass die Lebensqualität in Ustersbach dennoch stimmt, besagt dieselbe Stimme aus der Umfrage Heimatcheck, die mit den Worten schließt: "ansonsten traumhaft".