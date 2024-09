Die Dorferneuerung in Reitenbuch ist „eine Erfolgsgeschichte“

Es ist eine Mammutaufgabe, die nach 16 Jahren endlich abgeschlossen ist: die Dorferneuerung des Fischacher Ortsteils Reitenbuch. Im Juni 2008 wurden die Baumaßnahmen eingeleitet, nun wurde das Projekt mit einem Fest offiziell abgeschlossen. Dabei ließ der leitende Baudirektor Christian Kreye vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) die Arbeiten Revue passieren. Bürgermeister Peter Ziegelmeier zeigt sich zufrieden mit dem lange erwarteten Abschluss.

Neu ist das Bürger- und Vereinsheim in Reitenbuch

In den vergangenen 16 Jahren wurde eine ganze Liste von weitreichenden Baumaßnahmen in Reitenbuch abgearbeitet. Neu ist das Bürger- und Vereinsheim samt angekoppeltem neuen Feuerwehrhaus und Außenanlagen – eine Änderung, die Bürgermeister Ziegelmeier besonders am Herzen lag. „Das alte Feuerwehrhaus entsprach in keinster Weise den Anforderungen“, sagt er. Die Dorf- und Sonnenstraße wurden auf einer Länge von mehr als einem Kilometer von Grund auf erneuert. Aus einem Straßendreieck mit Mittelinsel wurde ein Dorfplatz mit mehr Aufenthaltsqualität. Begrünt wurde die Fläche vor dem Josefsheim. Außerdem wurde die Laurentiuskapelle generalsaniert. In Teilen des Ortes wurden Verkehrsberuhigungsmaßnahmen getroffen sowie Parkplätze eingebaut.

„Der Ortsteil wurde völlig neu gestaltet“, sagt Ziegelmeier. Nicht sichtbar aber auch wichtig waren die unterirdischen Maßnahmen: Das Kanalsystem des Ortes wurde generalsaniert. Zudem wurde das Dorf mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Kreye sprach von einem „Meilenstein“, der mit dem Abschluss der Baumaßnahmen erreicht ist. „In Reitenbuch gibt es viele Menschen, die für diese Dorferneuerung ihre private Zeit eingebracht haben“, sagte Kreye.

Dorferneuerung Reitenbuch wurde mit Fördergeldern unterstützt

Rechnet man alle diese Maßnahmen zusammen, wird aus der Dorferneuerung schnell ein Millionenprojekt. Die Gemeinde Fischach beteiligte sich mit 2,1 Millionen Euro an dem Umbau. Dazu kommen etwa 750.000 Euro an Fördermitteln vom Freistaat, dem Bund und der EU. „Die Zusammenarbeit mit dem ALE lief hervorragend“, betont Bürgermeister Ziegelmeier. Wie er erzählt, seien bei den Feierlichkeiten einige Anwohner auf ihn zugekommen und hätten sich bedankt. „Für die Bürgerinnen und Bürger waren die jahrelangen Bauarbeiten eine erhebliche Belastung“, sagt Ziegelmeier. Er ist nun froh, dass das Projekt abgeschlossen ist. „Die Dorferneuerung war ingesamt eine Erfolgsgeschichte“, fasst er zusammen.