In Reitenbuch wird erneut ein Wochenendhaus aufgebrochen

Mehrere Einbrüche hat es bereits im Raum Deubach und Kutzenhausen gegeben. Nun schlagen die Täter in Reitenbuch zu und die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Erneut ist in ein Wochenendhaus eingebrochen worden. Nachdem es bereits mehrere Einbrüche im Raum Deubach und im Kutzenhausener Weiler Katzenlohe gegeben hat, wurde nun ein Objekt in Reitenbuch angegangen.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag knackten unbekannte Täter das Vorhängeschloss an einem umzäunten Grundstück nahe der Ortsverbindungsstraße zwischen Reitenbuch und der Staatsstraße südlich der Schmutter (Schmuttermähder). Anschließend hebelten sie laut Polizei eine Holztür und ein Fenster auf und brachen in den Gartenschuppen und in das Wochenendhaus ein. Dort durchwühlten sie verschiedene Behältnisse, fanden aber lediglich ein älteres Fernglas im Wert von 50 Euro. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf 500 Euro.

Polizeichef vermutet einen Zusammenhang

Polizeichef Raimund Pauli vermutet, dass ein Zusammenhang mit den Einbrüchen im Raum Deubach und Kutzenhausen bestehen könnte, und bittet die Eigentümer von abseits gelegenen Ferien- oder Wochenendhäusern um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer ebenfalls Beschädigungen an seinem Objekt feststellt, sollte sich mit der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 in Verbindung setzen.