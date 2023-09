Unbekannte beschädigen Denkmal für Muttergottes

Die Polizei sucht Zeugen: Die Muttergottes in Reitenbuch ist beschädigt worden.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. September, und Samstag, 9. September, wurde ein Gedenkmal der Muttergottes in Reitenbuch in der Nähe des dortigen Bolzplatzes durch Unbekannt beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde die Glasscheibe eingeschlagen und der Putz wurde vom Mauerwerk abgeschlagen. Der Gesamtschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900 melden. (AZ)