Reiterrallye des RFV Reischenau steht im Zeichen des 50-jährigen Vereinsbestehens

Wunderbare Ausreitwege durch die westlichen Wälder haben die Teilnehmenden an der Reiterrallye des RFV Reischenau ins Schwärmen gebracht. Zusätzlich hätte es das Wetter mit den 70 Reitern gar nicht besser meinen können.

Passend zum 50-jährigen Bestehen des Reit-und Fahrvereins trafen die Reiter im Geschicklichkeitsparcours überall die Zahl 50 an. Auch die zu lösende Streckenaufgabe handelte vom Vereinsjubiläum. So galt es an der ersten Parcoursstation erst einmal, sich partytauglich zu kleiden Im Anschluss ging der Ritt weiter durch einen Wassergraben ab an die Bar, wo ein gut gefüllter Becher aufgenommen und durch einen Slalom balanciert werden musste. Der Abschluss des Parcours war gekrönt von einem Sprung in Richtung Ziel.

Die Preisverleihung erfolgte im Vereinslokal, dem Deutschen Haus in Dinkelscherben. Den ersten Platz feierte Jasmin Bayer, die eine grandiose Zeit hingelegt hatte. Jeder Teilnehmende durfte sich aus dem reichhaltigen Preissortiment etwas aussuchen. (AZ)

