Bei großer Hitze kühlen Kopf bewahrt

Im Großen und Ganzen hatte der Wettergott ein Einsehen mit den Reitern, die auf der geschichtsträchtigen Olympiareitanlage in München-Riem um Gold -, Silber- und Bronzemedaillen kämpften. Selbst ein großes Gewitter konnte der Großveranstaltung nicht schaden. „Der Rasenplatz hier ist so gut, das hat ihm nicht wirklich geschadet!“, so Parcourschef Johann Sailer.

Diese guten äußeren Umstände wusste auch der Bonstetter Springreiter Wolfgang Puschak vom Reitverein Augsburg-West mit seiner Schimmelstute DSP Zirona Blue zu nutzen. In der ersten Qualifikatiom zur Bayerischen Meisterschaft blieben die beiden in einem S* über 1,40m nach Fehlerpunkten und Zeit bereits fehlerfrei und platzierten sich. Am Freitag wurden die Anforderungen gesteigert: es ging über 1,45m, also ein S**, mit einer relativ knapp bemessenen Zeit. Hier belegten DSP Zirona Blue und Wolfgang Puschak Rang zwei und waren damit sicher für das Finale qualifiziert.

Am Samstag hatten Reiter und Pferde der schweren Klasse eine Pause, die viele Reiter für eine Nebenprüfung nutzten. Auch Wolfgang Puschak konnte hier zwei seiner Nachwuchspferde, Emil und Cadorra, gut platzieren.

Am Sonntag hieß es dann in allen Kategorien „Die Würfel sind gefallen!“ Bei den Reitern und Reiterinnen Ü22 waren 15 Paare qualifiziert, am Vortag musste das Meisterschaftspferd bestimmt werden. Es ging über zwei Umläufe mit unterschiedlichen Parcours. Ein ärgerlicher Abwurf im ersten Umlauf bedeutete für Wolfgang Puschak und DSP Zirona Blue schließlich den Silberrang hinter Bernd Hofbauer aus Straubing und vor Detlef Kaiser jun. aus Geisenhausen.