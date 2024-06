Reitsportturnier für die Jugend vom 21. bis 23. Juni in Thierhaupten

Von Freitag 21. bis Sonntag 23. Juni findet wieder eine „Breitenreitsportveranstaltung WBO/LPO“ beim Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir statt. Ein Turnier mit besonderer Ausschreibung, vor allem für die Zielgruppe Kinder und Jugend, aber auch für Neu- und Wiederturniereinsteiger Erwachsene und Junggebliebene, sowie Reiter/innen mit Handicap.

Einige WBO-Prüfungen, wie Jump and Dog oder Fan Trail aus der Westerndisziplin, versprechen viel Spannung und Spaß, auch für Besucher und Zuschauer. Ein besonderes Angebot, als Förderung des bayerischen reiterlichen Nachwuchses mit seiner FRB-Kids Tour und dem Nachwuchs Jugend Cup, sind die beiden Qualifikations.-Prüfungen Dressurreiter-Wettbewerb und Bambini-Stilspring-Wettbewerb. Vier Landesverbände, haben in 21 Vereinen, darunter in Schwaben der Reitverein Thierhaupten, Qualifikations-Prüfungen aufgenommen, die zum Finale in München-Riem führen werden.

Um auch Kindern und Anfängern eine entspannte aber professionelle Turnierlandschaft zu ermöglichen, hat sich der Reitverein Thierhaupten schon seit 2017 diesem visionalen Anliegen verschrieben. Leider konnte sich dies finanziell nie rechnen. In diesem Jahr jedoch, und darüber freut sich die Turnierleiterin Hildegard Steiner und ihr Team besonders, gibt es einen Sponsor: Michael Boehler und die Firma S&B Automotive-Engeneering aus Friedberg. Als Schirmherr wird Rolf Baron von Hohenhau Preise übergeben.

Am Freitag wird um 13.30 Uhr mit einer LPO-Prüfung – Dressur Kl. A* auf dem Außenreitplatz im Dressurviereck gestartet. Mit der Dressur fortgeführt wird auch am Samstag. Besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für gehandicapte Teilnehmer gibt es den Allround-Präzisionsparcour, der frei aber auch am Führstrick geführt, geritten werden kann.

Am Samstag Mittag wird der Außenplatz zum Springparcours umgebaut. Die erste Prüfung wird dann der Bambini-Stilspring-Wettbewerb sein. Am Ende es Tages gibt es aus der Westerndisziplin einen Fun Trail. Der Sonntag startet um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung Kl. E (LPO). Viel Spaß werden die Teilnehmer mit ihrem Hund im WB Jump and Dog haben. Nachdem die Führzügel-Kinder auf ihren süßen Ponys die die ersten Schritte im Turniersport gemacht haben, gibt es eine LPO Springprüfung der Kl. E.

Freitag, 21. Juni

13:30 Dressurprüfung Kl. A*

15:30 Dressur-Wettbewerb WB

16:30 Dressurreiter-WB-FRB Nachwuchscup

17:30 Reiter-WB-Schritt-Trab-Galopp

Samstag, 22. Juni

8:00 Dressurprüfung Kl. E

9:00 Reiter-WB-Schritt-Trab

10:45 WB Allround-Präzisionsparcour

12:15 Geschicklichkeitstrail

14:00 Bambini-Stilspring-WB FRB Nachwuchsjugendcup

15:00 Springreiter-WB

16:00 Stilspring-WB

17:00 Kombinierter Reit-WB

17:30 Fun Trail WB (Western)

Sonntag, 23. Juni

9:00 Stilspringprüfung Kl. E

10:00 Einsteiger-Stil-Spring-WB

11:00 Jump and Dog WB

13:00 Pony-Führzügel-WB

14:30 Springprüfung Kl. E