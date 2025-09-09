55 Gespanne in Mickhausen: Neuer Turnierrekord auf der Hergottsruh

Strahlender Sonnenschein, ein Hauch von Frühherbst und dazu Pferdesport vom Feinsten: Beim 14. Kutschenturnier auf der Herrgottsruh bei Mickhausen verzeichneten die Veranstalter mit 55 Gespannen eine Rekordteilnahme und lockten Hunderte von Zuschauern an.

Hoch über dem Ort verwandelte sich die Wiese neben der Kapelle in eine Arena für spannenden Fahrsport, bei dem Harmonie, Präzision und Geschwindigkeit gleichermaßen gefragt waren. Das Turnier ist längst ein fester Bestandteil des Dorflebens in Mickhausen und vieles geht mittlerweile absolut routiniert und schon fast liebevoll Hand in Hand.

Eine herrliche Kulisse bietet das Mickhauser Kutschenturnier auf der Herrgottsruh Foto: Marcus Angele

Organisator Harry Forster hatte gemeinsam mit dem Förderverein der Herrgottsruhkapelle und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ganze Arbeit geleistet. Die Fahrerinnen und Fahrer stellten sich mit ihren Ein- und Zweispännern - darunter stolze Warmblüter, elegante Haflinger bis hin zu winzigen Mini-Shetlandponys - den Herausforderungen.

Julia Heiß landete sowohl mit dem Einspänner als auch mit dem Zweispänner unter den Top drei. Foto: Marcus Angele

Die Besucher fieberten bei jeden Ritt durch den Pylonen-Parcours mit, applaudierten bei kniffligen Wendemanövern und feuerten die Gespanne an.

Anspruchsvollen Kurs gestaltet

Für die passende sportliche Spannung sorgte Turnierrichter Josef Schrallhammer aus Buttenwiesen. Er hatte den anspruchsvollen Kurs mit 15 Hindernissen entworfen, darunter eine Holzbrücke, enge Passagen und einen gefürchteten Wassergraben. Vor allem die Ponys bewiesen hier oft ungeahnten Mut und meisterten die Passage mit vollem Tempo und Temperament. Damit es fair blieb, stellten die Parcourshelfer die Abstände zwischen den Hütchen stets auf die Spurbreite der Kutschen neu ein. Fehler wie gefallene Bälle von den Pylonen kosteten fünf Strafsekunden.

Platzierungen wurden zur Nebensache

Die Fahrerinnen und Fahrer traten in vier Klassen an – je nach Gespann ein- oder zweispännig, mit Pferden oder Ponys. Wer am Ende die Nase vorn hatte, war für viele Besucher fast Nebensache. Hier stand die Freude an diesem lebendigen Pferdesport und das gekonnte Arbeiten zwischen Mensch und Tier inmitten der Landschaft im Mittelpunkt. Als Königsdisziplin angekündigt, zeigten am Ende Anna Schmid, Michaela Maurus und Cindy Weiß außerhalb der Wertung mit ihren Vierspännern ihr ganzes Können.

Die Ergebnisse auf einen Blick Großpferd Einspänner: 1. Stefanie Müller 1.57 Min. (Gesamtzeit), 2. David Bieber 2.02 Min., 3. Antje Lohr 2.08 Min.

Pony Einspänner: 1. Birgitt Weinhold 1.44 Min., 2. Julia Heiß 1.46 Min., 3. Katharina Kreidenweis 1.53 Min.

Großpferd Zweispänner: 1. Margit Mader 2.06 Min., 2. Harald Forster 2.17 Min., 3. Anna Schmid 2.24 Min.

Pony Zweispänner: 1. Cindy Weiß 1.32 Min., 2. Cindy Weiß 1.37 Min., 3. Julia Heiß 1.40 Min.

Während die Aktiven schwitzten, sorgten die Mitglieder des Fördervereins der Herrgottsruhkapelle den ganzen Tag über für das leibliche Wohl des Publikums. Die Feuerwehr behielt den Überblick über die vollen Parkplätze. Der Erlös der Veranstaltung kommt wie immer dem Erhalt der Kapelle zugute.

Turnierrichter Josef Schrallhammer (rechts) aus Buttenwiesen hatte den anspruchsvollen Parcours gesteckt und moderierte charmant und mit viel Herzblut Foto: Marcus Angele