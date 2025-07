Mit einer liebevoll vorbereiteten Feier in der Oswald-Merk-Halle wurde vor Kurzem Renate Wipfler, langjährige Rektorin der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen, in den Ruhestand entlassen. Eine Veranstaltung voller Wertschätzung, Musik, Tanz und Emotionen.

Isabel Waldthaler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis