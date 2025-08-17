Icon Menü
Rennradfahrer stürzt auf Waldweg: Helm schützt vor schweren Verletzungen

Fischach

Rennradler stürzt auf einem Waldweg

Ein Helm hat laut Polizei schwerere Verletzungen bei einem Radunfall in Siegertshofen verhindert.
    Im Fischacher Ortsteil Siegertshofen ist ein Rennradfahrer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Mann am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Waldweg im Bereich Schläulestraße unterwegs. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall und musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Radler trug einen Helm, so dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend waren, heißt es im Polizeibericht. (kar)

