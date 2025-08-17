Rennradler stürzt auf einem Waldweg

Im Fischacher Ortsteil Siegertshofen ist ein Rennradfahrer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Mann am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Waldweg im Bereich Schläulestraße unterwegs. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall und musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Radler trug einen Helm, so dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend waren, heißt es im Polizeibericht. (kar)

