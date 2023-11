Unfallfahrer schiebt Anhänger an Garagenwand

Der Verursacher erwischte den Anhänger an der Deichsel. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Plötzlich stand der Anhänger woanders: In der Zeit zwischen Dienstag, 14. und Samstag, 18. November wurde ein im Hof eines Anwesens im Amselweg in Rettenbergen abgestellter Anhänger von einem unbekannten Fahrzeug an der Deichsel angefahren und dadurch an die Garagenwand geschoben. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, teilt die Polizei in Gersthofen mit. Nun wird nach dem Verusacher gesucht. (jah)

