Zwei Männer auf verdächtiger nächtlicher Tour durch Rettenbergen

Zwei dunkel gekleidete Männer wurden in Rettenbergen aufgezeichnet, wie sie auf Grundstücken herumschauen und Autos öffnen. Was hatten die beiden vor?

Was hatten zwei dunkel gekleidete Männer nachts in Rettenbergen für Absichten? Diese Frage stellt sich die Polizei Gersthofen. Die Männer wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag im Gersthofer Ortsteil Rettenbergen im Bussardweg von einer Kamera aufgezeichnet. Während einer der Täter ein unverschlossenes Auto öffnete, sah sich der zweite Täter im Garten um. Anschließend betraten die beiden ein Grundstück im Lärchenweg. Auch hier öffneten die Unbekannten ein unversperrtes Auto. Hier müssen die beiden sich sogar in den Wagen gesetzt haben, da die Sitze verstellt waren. Vermutlich ergriffen sie die Flucht, als ein Hund zu bellen begann. Beide Male wurde nichts gestohlen. (kar)