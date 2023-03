81-Jähriger Unfallflüchtiger fährt in Reutern mehrfach ohne Führerschein

Ein zunächst unbekannter Autofahrer beschädigt in Reutern einen Weidezaun. Bei der Unfallaufnahme macht die Polizei eine überraschende Entdeckung.

Ein 81-jähriger Wiederholungstäter ist der Polizei nach einem Unfall in Reutern durch Zufall ins Netz gegangen. Der zunächst unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch irgendwann im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr einen Weidezaun auf einem parallel zur Ludwig-Rif-Straße verlaufenden Feldweg angefahren. Bei den Ermittlungen machten die Beamten eine überraschende Entdeckung.

Der Verursacher hatte sich zwar entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Allerdings hatte er am Unfallort sein Kennzeichen verloren. Die Polizei konnte den Mann daher schnell ausfindig machen und suchte ihn zu Hause auf. Er räumte ein, dass er zur Tatzeit gefahren ist, konnte einen Führerschein aber nicht vorweisen. Die Polizei wollte daher auf der Dienststelle in Zusmarshausen weitere Ermittlungen durchführen.

Fuhrerschein wurde bereits im November 2020 entzogen

Gegen 17.30 Uhr bemerkte die Streife plötzlich den 81-Jährigen erneut im Auto. Er war gerade auf dem Weg zum Besitzer des Weidezauns. Am Abend ergaben die weiteren Ermittlungen, dass dem Senior bereits im November 2020 der Führerschein entzogen worden war. Den 81-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mindestens zwei Fällen. (thia)