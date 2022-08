Entlaufener Hund wird in Reutern von einem Auto erfasst

Ein 62-Jähriger fährt von Reutern in Richtung Wörleschwang. Am Ortsende springt ihm plötzlich ein Hund ins Fahrzeug.

Ein entlaufener Hund ist am Mittwoch einem Autofahrer in Reutern vors Fahrzeug gesprungen. Der 62-Jährige konnte nicht mehr ausweichen.

Nach Auskunft der Polizei war der Autofahrer um kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße von Reutern in Richtung Wörleschwang unterwegs. Am Ortsende von Reutern in der Kohlgrabenstraße lief ihm plötzlich der Hund in den Wagen. Bei der Kollision wurde der Vierbeiner am Hinterlauf verletzt und musste in die Tierklinik in Gessertshausen eingeliefert werden. Die Hundehalterin konnte inzwischen ermittelt und vom Unfall verständigt werden. (thia)