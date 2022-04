Telefonbetrüger haben in Reutern Erfolg

Auch am Mittwoch sind Telefonbetrüger wieder im Augsburger Land. Ein 22-Jähriger in Reutern fällt auf den Trick herein und verliert mehrere Tausend Euro.

Die Serie der betrügerischen Telefonanrufe im Augsburger Land reißt nicht ab. Diesmal waren die Täter in Reutern sogar erfolgreich.

Ein 22-Jähriger wurde laut Polizei am Mittwoch gegen 16.30 Uhr angerufen. Allerdings nicht von dem am Dienstag mehrfach aktiven falschen "Uwe Bergmeier", sondern von einem digitalen Kollegen von Europol. Mutmaßlich drückte der 22-Jährige nach Aufforderung durch die Ansage die Taste „1“ am Telefon und wurde dann mit einem vermeintlichen Polizeibeamten der Bundespolizei Ulm verbunden. Dieser Betrüger schaffte es, dass der 22-Jährige tatsächlich sechs Überweisungen mit einem Gesamtschaden von mehr als 6000 Euro auf ein thailändisches Konto durchführte.

Telefonbetrüger sind in Reutern erfolgreich

Nun dürfte sich auch geklärt haben, was es mit den bereits am Dienstag durchgeführten Bandansagen auf sich hatte. Vermutlich handelt es sich dabei um ein rationelles Handeln der Täter. Wer die Taste „1“ drückt, signalisiert demnach den Betrügern sein Interesse und wird erst dann mit einem der realen Täter verbunden. "Offenbar müssen auch Betrüger Personalkosten sparen", schreibt der echte Hauptkommissar Achim Winterstein von der Polizei in Zusmarshausen in seinem Polizeibericht. (thia)