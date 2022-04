Telefonbetrug: Mann aus Reutern bekommt Geld teilweise wieder

Ein 22-jähriger Mann ist Anfang April auf eine Betrugsmasche am Telefon reingefallen. Die Polizei konnte ihm jetzt zumindest teilweise helfen.

Ein 22-jähriger Mann aus Reutern ist Opfer eines Callcenter-Betrugs mit der EUROPOL-Methode geworden. Der Mann überwies Anfang April insgesamt 6000 Euro in Teilbeträgen auf ein thailändisches Konto der Täter. Mithilfe der Polizei hat er jetzt die Hälfte des Betrags wiederbekommen.

Durch Ermittlungen der Polizei Zusmarshausen konnte der Geldfluss nachvollzogen werden. Der Weg des Geldes führte zunächst zu einer irischen Bank und von dort weiter nach Thailand. Aufgrund der zeitnah erstatteten Anzeige des Mannes aus Reutern und dem schnellen Handeln der Polizei konnten von diesen 6000 Euro tatsächlich 3000 Euro gesichert werden.

Telefonbetrug: Die irische Bank arbeitete mit der Polizei zusammen

Die irische Bank, die auf kurzen Wegen mit dem Sachbearbeiter der Polizei schnell und unbürokratisch kooperierte, konnte das überwiesene Geld noch aus Thailand zurückbuchen und dem Betrugsopfer wieder gutschreiben. Die noch fehlenden 3000 Euro seien auf anderen Wegen geflossen, so die Polizei. Dieser Teilbetrag konnte nicht gerettet werden. Die Polizei Zusmarshausen betont, dass solche Erfolge äußerst selten seien, da die ergaunerten Gelder oftmals so schnell z.B. in Kryptowährungen „verschwinden“ und eine Rettung nicht mehr möglich sei. (kar)

