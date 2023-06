Reutern

09:20 Uhr

Unfall in Reutern: Pedelec-Fahrer übersieht eine Autofahrerin

Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer hat in Reutern eine 19-jährige Autofahrerin übersehen.

In der Regel kommt es zu Unfällen mit Radfahrern, weil sie von Autofahrern übersehen werden. In Reutern ist es nun am Mittwoch genau andersherum verlaufen.

Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer war gegen 18.15 Uhr auf dem Friedhofweg in Richtung der Ludwig-Rif-Straße unterwegs. Dort wäre er laut Polizei gegenüber dem Durchgangsverkehr wartepflichtig gewesen. Allerdings übersah der junge Mann den Wagen einer 19-Jährigen, die auf der Ludwig-Rif-Straße fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 20-Jährige leicht verletz. Er begab sich selbst in das Krankenhaus nach Wertingen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2200 Euro geschätzt. (thia)

