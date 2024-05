Ein heißer Tanz beim Deutschland-Cup

Die zwei besten bayerischen Gruppen kommen vom TSV Gerstofen.

Nach dem fantastischen Erfolg der Dance-Gruppen der Abteilung Rhythmischen Sportgymnastik des TSV Gersthofen beim Bayern-Cup im März in der Turnhalle der Gersthofer Mittelschule vor heimischen Publikum und der damit verbundenen Qualifikation zum Deutschland-Cup geht die Erfolgsserie weiter. Beide Gruppen zeigten in Bochum starke Nerven und sicherten sich zu Recht hervorragende Platzierungen.

Die Gruppe QuattroForMagic in der Altersklasse 15+ musste sich im stärksten Teilnehmerfeld mit ihrem Thema „James Bond“ behaupten. Die Formation, bestehend aus Anna Helwig, Sibel-Luisa Arslan, Rebecca Kirner und Sophie Maurer, feilte im Vorfeld mit ihren Trainerinnen Judith Bogesch und Elena Riester nochmal fleißig an ihrer Übung und versuchte noch zusätzliche spektakuläre Hebefiguren einzubauen, um nochmal eine Steigerung zum Bayern-Cup zu erreichen. Der Druck auf die Tänzerinnen als Erstplatzierte beim Bayern-Cup war jedoch immens groß und so mussten sie im ersten Durchgang trotz tollem Ausdruck und sehr guter Körpertechnik einige Abzüge in der Synchronität und in der Übereinstimmung mit der Musik hinnehmen. Doch die erfahrenen Gymnastinnen ließen sich nicht demotivieren und analysierten genau, um die Fehler beim zweiten Durchgang zu korrigieren. Im zweiten Durchgang zeigten Mädchen sowohl in Punkto Synchronität als auch im Ausdruck dann eine hervorragende Leistung. Am Ende reichte es schließlich zum elften Platz. Darüber hinaus konnten sich die Gersthoferinnen erneut die beste Platzierung als bayrische Gruppe in dieser Altersklasse sichern.

Die Formation in Reset startete in der Altersklasse 25+. Auch hier arbeiteten die Tänzerinnen Kathrin Weiß, Anna Binswanger, Judith Bogesch und Veronika Wanninger im Vorfeld ambitioniert an ihrer Übung, um einerseits den Choreografie-Wert im Vergleich zum Bayern-Cup noch weiter zu erhöhen und andererseits den Ausfall von Sabina Skolut zu kompensieren. Am Wettkampftag zeigte sich dann die große Erfahrung, die die Tänzerinnen bereits in ihrer Zeit als Gymnastinnen und Tänzerinnen des Kolla-Balletts, gesammelt hatten. In beiden Durchgängen konnten sie ausdrucksstark und sehr rhythmisch ihre Interpretation zu „Licht und Schatten“ darbieten und mussten nur kleine Schönheitsfehler hinnehmen. Diese tolle Leistung reichte am Ende für den herausragenden vierten Platz. Aber damit nicht genug: Nachdem sie sich beim Bayern-Cup noch einer anderen Gruppe geschlagen geben mussten, durften sie sich dieses Mal zusätzlich über den Titel „Beste bayrische Gruppe 2024“ freuen. (kisu)