Hinter diesem Haus steht eine Gemeinschaftsleistung

Bitterkalt ist es am späten Freitagvormittag, doch diese gewaltige Baustelle zieht viele Menschen an. Kein Wunder. Wo alles immer teurer wird, sind die Kosten für diesen Neubau von 65 Millionen Euro laut Plan auf inzwischen 60 Millionen Euro gesunken. Wo viele Projekte stagnieren, zeigt ausgerechnet ein Verein, was möglich ist und liegt mit seinem Projekt voll im Zeitplan. Eine Gemeinde beweist Willen und Flexibilität. Dann ziehen auch noch der Freistaat, der Bezirk und verschiedene Stiftungen mit und schon wird Richtfest für die neue Fritz-Felsenstein-Schule gefeiert.

