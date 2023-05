19-Jährige kracht in Ried mit der Beifahrerseite gegen Baum

Eine 19-jährige Autofahrerin kommt auf der Ortsverbindungsstraße von Ried in Richtung Dinkelscherben von der Straße ab. Trotz Totalschaden bleibt sie unverletzt.

Glück im Unglück hat eine 19-jährige Autofahrerin am Montag bei einem Unfall in Ried gehabt. Die junge Frau war gegen 10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Ried in Richtung Dinkelscherben unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Die 19-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Opel Adam und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass laut Polizei Totalschaden am Fahrzeug entstand. Die junge Frau blieb dennoch unverletzt. Glücklicherweise saß niemand auf dem Beifahrersitz, teilt die Polizei mit. (thia)